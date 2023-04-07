أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. اعرف الكيلو بكام

سجلت أسعار الفراخ اليوم بورصة الدواجن اليوم الجمعة، ما بين 70 جنيها إلى 71 جنيها للكيلو، وفقا لما أعلنته بورصة الدواجن اليوم، فيما سجل سعر الساسو بين 85 و87 جنيها.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

وشهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة، استقرارا كبيرا إذ لم يتجاوز السعر عن 71 جنيها للكيلو، تسليم المزرعة، ويصل إلى المستهلك في حدود 76 جنيها، على حسب المنطقة وعلى حسب التجار.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر طبق البيض نحو 96 جنيها للبيض الأبيض، بينما وصل سعر البيض الأحمر إلى 97 جنيها، والبيض البلدي 100 جنيه للطبق تسليم أرض المزرعة.

سعر الكتكوت اليوم

وسجل سعر الكتكوت الهجين نحو 6 جنيهات، بينما سجل سعر الكتكوت جيل ثاني نحو 8 جنيهات، والكتكوت روزي بيو ما بين 6.5 إلى 7.5 جنيه، بينما وصل متوسط سعر كتكوت جميزة بيور نحو 11 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم

واستقر سعر الأعلاف، إذ بلغت أسعار الذرة الأرجنتينية نحو 19700 جنيه للطن، وهو نفس سعر الذرة البرزيلي، وسجلت الذرة الأوكرانية نحو 18700 جنيه للطن، والصويا 46% سجلت نحو 37 ألف جنيه للطن، والصويا 44% نحو 36 ألف جنيه للطن.