القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023، هو ما يهتم به آلاف المتابعين منذ بداية الحلقة الأولى من مسلسل الفنانة منى زكي، والتي قامت بدور الأرملة التي تسعى إلى كسب الرزق والبحث عن عمل لتربية طفلين في عمر الزهور، ومع الحزن الشديد لترك بيتها كانت تلك الطريقة هي فرصتها الوحيدة للهروب من الألم والتحكم في ورث أبنائها.

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

تعد القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي رمضان 2023، محل اهتمام الكثيرين بعد تألق الفنانة منى زكي في الحلقة الأولى منه مع عدد من النجوم من أبطال المسلسل معها منهم دياب والطفل عمر شريف، ويتم عرض المسلسل المكون من 15 حلقة في النصف الثاني من رمضان على شبكة «DMc» و«DMC دراما»، وكذلك على منصة «watch it».

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية

أما عن المواعيد، فيتم عرض مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 12:45 صباحا، و2:15 مساء وعلى DMC دراما في تمام الساعة 10:45 مساء

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ومعها نخبة من الممثلين الكبار والوجوه الشابة منهم الفنان دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.