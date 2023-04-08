أسعار وأماكن بيع اللحوم التشادية والمجمدة في المحافظات.. الكيلو بـ145 جنيها

وفرت مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات المختلفة بالتعاون مع حزب حماة وطن الحوم التشادية والمجمدة بعدة منافذ بالمدن والقرى المختلفة بالمحافظات بأسعار تبدأ بـ130 جنيها للكيلو وفقا للقرب أو البعد من أماكن التوزيع.

ويضاف على أسعار اللحوم التشادية أسعار النقل والتوزيع فتصل ببعض الأماكن إلى 145 جنيها للكيلو، وفقا لمكان التوزيع حيث تحتاج لتكاليف نقل أكبر بالمدن والمراكز البعيدة عن مقر التوزيع.

اللحوم التشادية بالمحافظات

اللحوم التشادية وفرت لها مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات عدة منافذ ثابتة ومتحركة ما بين منافذ التموين ومنافذ معرض أهلا رمضان ومعارض مبادرات السلع الغذائية المخفضة من فضلا عن سيارات المحافظات والمنافذ الثابتة والمتنقلة لحزب حماة الوطن في المحافظات المختلفة.

أسعار بيع اللحوم التشادية في المحافظات

وتنشر "الوطن" أسعار اللحوم التشادية والمجمدة وأماكنها بالمحافظات المختلفة، وفقا لمديريات التموين والتجارة الداخلية، وأمانات حزب حماة وطن،

محافظة المنوفية: وفر حزب حماة وطن بمحافظة المنوفية عدة منافذ متنقلة وصل عددها لـ50 سيارة تجوب الشوارع في القرى وفق ما أعلنه أحمد جمعة المتحدث الإعلامي باسم الحزب في محافظة المنوفية، على أن يكون سعر الكيلو 145 جنيها.

أسعار اللحوم التشادية بسوهاج

محافظة سوهاج: تبدأ أسعار اللحوم التشادية والمجمدة بمحافظة سوهاج من 130 وحتى 145 جنيها وتباع بمنافذ معرض أهلا رمضان ومنافذ توزيع حزب حماة وطن وفقا لتصريح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، بالإضافة للسيارات المتنقلة، التي تطلبها الوحدات المحلية ليتم توفيرها تسهيلا على المواطنين .

أماكن اللحوم التشادية في القاهرة

تباع اللحوم التشادية والمجمدة بمحافظة القاهرة بعدة منافذ ثابتة ومتنقلة بعد طرحها بمحافظة القاهرة من بينها منفذ مدينة نصر بمجمع التوفيق، ومنفذ ثابت فى مجمع 23 يوليو في ميدان العباسية، ومنفذ ماركت 6 أكتوبر بميدان الحلمية مصر الجديدة، ومنفذ ثابت بمجمع خدمات بشارع العروبة بطريق صلاح سالم مصر الجديدة، ومنفذ بيع بالمعادي في شارع العروبة، فضلا عن سيارات متنقلة في شارع عز الدين عمر وسيارات حزب حماة وطن المتنقلة وأمانة الحزب بمدينة القاهرة بأسعار تبدأ من 130 جنية.

أسعار اللحوم التشادية بالجيزة

محافظة الجيزة: تباع اللحوم التشادية والمجمدة بمحافظة الجيزة عبر أمانات حزب حماة وطن وسياراته المتنقلة بالمحافظة، ومنافذ معرض أهلا رمضان بالجيزة بأسعار تبدأ من 130 جنية للكيلو.

أسعار اللحوم التشادية

محافظة الفيوم: وفرت مديرية التموين والتجارة الداخلية اللحوم التشادية في محافظة الفيوم في منافذ التموين بمناطق السهراية، والبارودية، ورفعت عزمي، وفقا لتصريح المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، موضحًا أن سعر الكيلو يبدأ من 130 إلى 145 جنيها للكيلو وفقا للمنطقة.