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عضو بـ«الغرف التجارية»: أسعار اللحوم التشادية تبدأ من 130 جنيها

كتب:

مريم حنفي
07:14 م | الجمعة 07 أبريل 2023
لحوم

لحوم

قال سيد النواوي عضو شعبة الغرف التجارية في القاهرة، وأحد مستوردي اللحوم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الهدف من استيراد اللحوم التشادية المجمدة من الخارج، هو تخفيف أعباء أسعار اللحوم البلدية على المواطنين نظرًا لانخفاض سعرها، وذلك سيساهم في ضبط أسعار السوق المحلية. 

أسعار اللحوم التشادية

وأضاف «النواوي» أنّ حزب حماة الوطن، استقبل شحنات من اللحوم التشادية المجمدة، إذ يتراوح سعرها بين 130 و145 جنيهًا، ولكنها متوفرة في الأسواق بكميات قليلة، لذلك لم تشهد انتشارًا في الأسواق المصرية.

أسعار اللحوم المستوردة

وأوضح عضو شعبة الغرف التجارية في القاهرة، أن هناك أنواعًا كثيرة من اللحوم المجمدة في الأسواق، منها البرازيلي الذي يتراوح سعره ما بين 210 و220 جنيهًا للتجاري، و يتراوح سعرها للمستهلك بين 230 و235 جنيهًا حسب القطعية، كما يتراوح سعر اللحوم الهندي للتجاري بين 185 و190 جنيهًا وتصل للمستهلك بـ210 جنيهات وفقًا للقطعية. 

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بقلم مريم حنفي