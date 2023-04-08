خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك كهرباء أبريل 2023 في شمال الدلتا

يسعى نحو 4 ملايين و650 ألف مشترك في نطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بمحافظات «الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط» التي تضم عددا من المناطق الصناعية منها «العصافرة بالمطريةـ جمصة- مجمع الصناعات بميت غمرـ المنطقة الصناعية بمطوبس- بلطيم- البرلس- الرمال السوداء بكفر الشيخ- دمياط الجديدة- مدينة الأثاث بدمياط» إضافة إلى 3 مصايف هي «رأس البرـ جمصةـ بلطيم» إلى اجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أبريل 2023 بالوسائل التي اتاحتها الشركة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة شمال الدلتا عن شهر أبريل 2023

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من الخطوات التي يجب أن يتبعها المشترك من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر أبريل 2023 وهي كالتالي:

**الخطوة الأولى:

الاستعلام عن فاتورة كهرباء شمال الدلتا من خلال هذا الرابط http://www.ndedco.gov.eg/billQuery.aspx.

** الخطوة الثانية:

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير من خلال اتباع الخطوات الآتية:

** الخطوة الثالثة:

اختار اسم المحافظة التي تسكن بها.

** الخطوة الرابعة:

اختار اسم هندسة الكهرباء التي تتبعها.

** الخطوة الخامسة:

اختار المنطقة التابع لها.

** الخطوة السادسة:

اختار اليومية.

** الخطوة السابعة:

ثم ادخل رقم الحساب الخاص بك.

** الخطوة الثامنة:

اضغط على كلمة الاستعلام عن الفواتير.

** الخطوة التاسعة:

استكمال باقي إجراءات الدفع.

طرق الاستعلام عن فاتورة ابريل 2023 بالاسم عبر موقع وزارة الكهرباء

وأتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر موقع الوزارة، لطرق الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك بشركه شمال لتوزيع الكهرباء إلكترونيًا وهي كالتالي:

** رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن الفاتورة

** تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع من خلال هذا الرابط.

** الضغط على قسم الخدمات.

** اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

** تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

** إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

** الضغط على زر استعلام.