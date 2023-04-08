أسعار البیض اليوم 8-4-2023 في الأسواق والمحلات.. مستقرة منذ أول رمضان

سجلت أسعار البیض اليوم 8-4-2023 في الأسواق والمحلات استقرارًا كبيرًا، وبلغ سعر طبق البيض الأبيض في المحلات ما بين 101 جنيه إلى 105 جنيهات، بينما وصل طبق البيض الأحمر إلى 110 جنيهات في المحلات وفقًا لما قاله أحمد عبدالمعطي أحد تجار بورصة البيض لـ«الوطن»، مؤكّدًا أنَّ هذه الأسعار مستقرة منذ بداية شهر رمضان المبارك.

أسعار البیض الیوم

وتراوحت أسعار البيض اليوم في بورصة البيض ما بين 96 جنيهًا إلى 96.75 جنيه لطبق البيض الأبيض بينا سجل سعر الطبق البيض الأحمر نحو 98 جنيهًا للطبق.

أسعار البیض الأحمر

بلغت أسعار البیض الأحمر في بورصة البيض في تعاملات اليوم 98 جنيهًا للطبق، إذ يباع للمستهلك النهائي في حدود الـ105 جنيهات للطبق بحسب المنطقة والتجار.

أسعار البیض البلدي

سجلت أسعار البیض البلدي في بورصة البيض اليوم ما بين 99 جنيهًا إلى 101 جنيه للطبق، ويباع للمستهلك النهائي في حدود الـ110 جنيهات للطبق على حسب المنطقة والتجار.

سعر كرتونة البیض الیوم

سجلت أسعار سعر كرتونة البیض الیوم استقرارًا كبيرًا فىي بورصة البيض، ووصل سعر كرتونة البيض البلدة إلى 99 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض حوالي 96 جنيهًا، والبيض الأحمر لـ105 جنيهات.

إنتاج مصر من البيض

وبحسب ما أعلنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فإنّ إنتاج مصر من البيض بلغ 14 مليار بيضة سنويًا من بيض المائدة، وإجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر 1.4 مليار طائر.