استقرار أسعار الدواجن اليوم 8-4-2023 في الأسواق والمحلات

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 8-4-2023 في الأسواق والمحلات استقرارًا ملحوظا، بسبب وفره المعروض واستيراد شحنات جديدة من الدجاج البرازيلي المجمد، وقد تراجعت الأسعار الدواجن منذ بداية شهر رمضان حتى الآن بنحو 10 جنيهات بحسب ما قاله سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الدواجن البيضاء

وتتراوح أسعار الدواجن اليوم السبت 8-4-2023 في الأسواق والمحلات ما بين 70 و 71 للدجاج الأبيض داخل المزرعة وتصل للمستهلك ما بين 75 و 77 جنيها، كما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي في المزرعة 105 جنيها وتصل للمستهلك بـ115 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

واستقر سعر كيلو الشيش طاووق اليوم عند 155 جنيها وكيلو الأوراك 81 جنيها و يسجل سعر كيلو الأجنحة 60 جنيها كما يتراوح سعر كيلو البانية ما بين 150 و 165 جنيها.

بينما يبلغ سعر الفراخ الأمهات في المزرعة 56 وللمستهلك 64 جنيها كما يسجل كيلو الفراخ الساسو 87 أرض مزرعة و تصل للمستهلك بسعر 104 جنيهات.

أسعار الكتاكيت

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت في الأسواق ما بين 6 إلي 6.25 جنيها و الكتكوت البلدي ما بين 4 إلي 4.4 جنيها والكتكوت الساسو ما بين 9 الي 10 جنيهات كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو البيور ما بين 10 إلي 11 جنيها بينما يتراوح سعر كتكوت هجين بين 6 إلى 7 جنيهات.

أسعار البيض

كما يسجل سعر البيض اليوم السبت 88 جنيها للبيض الأبيض داخل المزرعة وتصل الكرتونة للمستهلك بسعر 100 جنيها كما يبلغ سعر البيض الأحمر في المزرعة 95 جنيها ويصل للمستهلك ب105 جنيها بينما يبلغ سعر البيض البلدي 103 جنيهات أرض المزرعة وتصل الكرتونة للمستهلك بسعر 113 جنيها.

أسعار الأعلاف

سجلت أسعار خامات الأعلاف اليوم السبت 21690 جنيها للبادي 23%، وسعر الأعلاف 21% النامي 21575 جنيها كما يبلغ سعر الناهي 19% 21440 جنيهًا.

وسجلت أسعار خامات الأعلاف، 19700 جنيه لطن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي، وسعر الذرة الصفراء الأوكراني 18700 جنيه، والصويا 46% بسعر 37000 جنيه والصويا 44% بسعر 36000 جنيه للطن.