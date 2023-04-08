كل ما تود معرفته عن التسهيلات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين من الخارج

حدد تقرير صادر عن وزارة الهجرة، التسهيلات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين من الخارج، موضحاً أنَّه تمّ توفير تطبيق إلكتروني خاص بسيارات المصريين بالخارج يوفر العديد من المزايا، لافتة إلى رد مبلغ الفرق بين ما تم سداده من الضرائب والرسوم قبل التعديلات بالزيادة عن المبلغ النقدي المستحق المحسوب إلى مقدم الطلب.

وأوضح التقرير، أنَّه ضمن التعديلات الجديدة في إجراءات استيراد سيارات المصريين من الخارج، تمّ إلغاء شرط وضع الوديعة قبل عملية الاستيراد بـ3 أشهر في الحساب.

ما الحل في حالة وجود دولة لا تسمح للمغترب بفتح حساب لديها؟

وأكّد التقرير، أنه يمكن للمالك أنَّ يضع الوديعة في الحساب مباشرة في الوقت الحالي، موضحاً أنَّه في حالة وجود دولة لا تسمح للمغترب بفتح حساب لديها يتم عمل استثناء للمغترب في هذه الدولة.

نوه التقرير، إلى أنّض تطبيق سيارات المصريين بالخارج، يمكن المصريين بالخارج من اختيار نوع السيارة والمواصفات بها والأوراق المطلوبة، فضلاً عن حساب قيمة الوديعة بعد التخفيض الجديد.

كيفية استخدام تطبيق سيارات المصريين بالخارج

- حمل تطبيق سيارات المصريين بالخارج.

- إنشئ حساب ببريدك الإلكتروني.

- استكمل بيانات حسابك.

- اختر السيارة المراد استيرادها من حاسبة الرسوم.

- استكمل طلبك من خلال الموافقة على الشروط والأحكام.

- اتبع تعليمات التحويل البنكي.

- تابع طلبك بعد التحويل للحصول على الموافقة الاستيرادية.

وأشارت وزارة الهجرة، إلى أنَّه يمكن حالياً جلب السيارة من الخارج للمصريين بالخارج بجمارك أو ضرائب أو رسوم، مع مبادرة سيارات المصريين بالخارج، لافتة إلى أنَّ التطبيق وفر العديد من التسهيلات الخاصة بعملية الاستيراد.