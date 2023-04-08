أجاب تقرير لوزارة الهجرة، على التساؤل الخاص بـ«كيفية إضافة سيارة غير موجودة على التطبيق الخاص بالاستيراد من الخارج؟»، موضحاً أنَّ الدولة نفذت العديد من الإجراءات والتسهيلات للمصريين بالخارج لجلب سياراتهم لمصر سواء التي تعمل بالكهرباء أو البنزين.

وأضافت التقرير أنَّ الدولة وفرت تطبيقاً إلكترونياً يسهل كل الأمور المتعلقة باستيراد سيارة المصريين بالخارج للقاهرة، موضحاً أنه في حالة وجود سيارة غير مُحملة تفاصيلها على التطبيق الإلكتروني الخاص بالاستيراد يمكن للمالك إرسال البيانات كاملة للتطبيق وخلال فترة قصيرة يمكن جلب السيارة لمصر.

ما قيمة التخفيض والخصم على الوديعة؟

وحدد التقرير قيمة التخفيض والخصم على الوديعة، موضحاً أنه ضمن التعديلات الجديدة تمّ تخفيض 70% من القيمة الجمركية للسيارة، على أن يقوم المالك بوضع الوديعة بالعملة الأجنبية لمدة خمس سنوات ثم تعود له بقيمة العملة المحلية، بما يوفر المبالغ المالية للمالك.

رابط تطبيق سيارات المصريين بالخارج

وأضحت وزارة الهجرة، أنَّه يمكن تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج، من هنا، مؤكّدة أنَّه يوفر خاصية طلب استيراد سيارة من بلد الإقامة، كما يوفر خاصية حساب الرسوم وتتبع الطلب حتى اصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالمالك.

كما يمكن تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج من من هواتف «ios iphone» من هنا، لافتة إلى أنَّ مبادرة سيارات المصريين بالخارج تمكن المصريين من جلب سياراتهم سواء كانت جديدة أو مستعملة «بنزين أو كهرباء» بسهولة.