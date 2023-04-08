تتعدد أماكن للخروج في العيد بمحافظة السويس، بأقل تكلفة، حيث تنتشر الحدائق في مختلف الأحياء، فضلا عن تواجد الكورنيش الجديد والقديم وأكثر من ممشى داخل نطاق المحافظة.

الكورنيش الجديد أهم أماكن للخروج في العيد بالسويس بأقل تكلفة

من أهم أماكن للخروج في العيد، بمحافظة السويس، بأقل تكلفة، والتي يقصدها المواطنون، بمختلف طبقاتهم، هو كورنيش السويس الجديد، والذي يطل على خليج السويس، بمسافة تقارب كيلو متر، تبدأ من أول ميدان إسماعيل يس بطريق بور توفيق وتنتهى عند شاطئ السوايسة، وتتعدد الأماكن المتاحة لجلوس المواطنين، سواء في منطقة السي فيو، أو على امتداد الكورنيش، وتعتبر فسحة بأقل التكلفة نظراً لإتاحة المكان مجاناً.

ممشى النخيل وأهل السويس

يقصد غالبية المواطنون، ممشى أهل السويس، كأحد أماكن للخروج فى العيد بمحافظة السويس بأقل تكلفة، وهو المجهز بعد التطوير لاستيعاب الآلاف من قاصدي الفسحة، وهو يطل على خليج السويس، بطول كيلو و200 متر، وتتواجد مقاعد للجلوس، فضلاً عن الحدائق الممتدة بطول الممشى، ويقابله على الناحية الأخرى الموازية ممشى النخيل، والذي تم افتتاحه مؤخراً ويعتبر من أماكن الخروج بأقل تكلفة.

كورنيش السويس القديم (الخور)

يعتبر كورنيش السويس القديم، من أفضل الأماكن للخروج فى العيد بالسويس بأقل تكلفة، حيث يصل إليه سكان حي الأربعين والسويس سيراً على الأقدام، وتنتشر بطوله الحدائق المجهزة للجلوس، على شاطئ البحر، وليس هناك رسوم للدخول، والتكلفة تقتصر على شراء بعض لوازم الخروج.