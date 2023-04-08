ضبط 16.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في مخابز سياحية بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مواصلة الحملات الرقابية والمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة عن نتائج الحملة التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية ومباحث التموين، والتي أسفرت عن ضبط 16.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بمخابز سياحية بمركز ومدينة الصف، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لتعليتها على الرصيد بمطحن الصف لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرفها للمواطنين في صورة رغيف مدعم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تجميع سلع تموينية بالمخالفة للقانون

واطلع «راشد» على نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين وتمكنت من ضبط مخزن غير مرخص بمنطقة القبابات بمركز ومدينة أطفيح يقوم بتجميع سلع تموينية بالمخالفة للقانون بهدف إعادة تدويرها وتعبئتها وبيعها لتحقيق أرباح على حساب الدعم المخصص للمواطنين.

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أن الكميات المضبوطة شملت طن سكر تمويني و535 كرتونة زيت تمويني مدعم بإجمالي عدد 6184 زجاجة زيت تمويني مدعم وزن 800 جرام بإجمالي يصل إلى 5 آلاف لتر زيوت تموينية مدعمة.

التصدي لجشع وتلاعب بعض التجار

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.