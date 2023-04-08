«س و ج» عن كيفية الحصول على سيارة من الخارج بدون جمارك أو ضريبة

أجاب تقرير صادر عن وزارة الهجرة، على كل التساؤلات الخاصة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، وكيفية الحصول على سيارة من الخارج بدون جمارك أو ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أنه تم توفير تطبيق إلكتروني لتيسير كل الإجراءات الخاصة بعملية الاستيراد من الخارج.

ما السبب الرئيسي لإطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟

المصريون بالخارج دائماً ما يأملون في جلب سياراتهم الخاصة إلى مصر، وكانت تواجههم معوقات في الجمارك والرسوم والأوراق والمطلوبة لجلب السيارة إلى مصر.

وكيف تعاملت وزارة الهجرة مع المشكلة؟

استمعت وزارة الهجرة لمطالب المصريين بالخارج، وأطلقت مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وأجرت العديد من التعديلات لتسهيل الإجراءات على المصريين بالخارج، لجلب سيارتهم إلى مصر سواء التي تعمل بالكهرباء أو البنزين سواء للمالك الأول أو المالك الثاني الذي يمكنه جلب السيارة في حالة عدم مرور 3 سنوات عليها شرط ألا يكون عليها حظر بيع.

وكيف يمكن إضافة السيارة على تطبيق سيارات المصريين بالخارج؟

عملت وزارة الهجرة على توفير تطبيق إلكتروني باسم تطبيق سيارات المصريين بالخارج، وفي حالة عدم وجود السيارة عليه يمكن التواصل مع الإدارة المسئولة عن التطبيق ويتم إضافتها مباشرة في وقت قصير.

ما هي قيمة التخفيض والخصم على الوديعة؟

جاءت ضمن التعديلات والتسهيلات الجديدة التي كشف عنها تقرير وزارة الهجرة، تخفيض 70% من القيمة الجمركية للسيارة.

ما هي التسهيلات الجديدة؟

من ضمن التعديلات أنه تم إلغاء شرط وضع الوديعة قبل الاستيراد بـ 3 شهور في الحساب البنكي، وفي حالة وجود دولة لا تسمح للمغتربين بفتح حساب يتم استثماء هذه الدولة.

ما هي مدة التسجيل وفترة السماح بالاستيراد؟

المبادرة تنتهي يوم 14 مايو والدولة قررت مد عمل المبادرة لشهرين، وتصل فترة السماح لاستيراد السيارة الكهربائية أو البنزين بالإفراج الجمركي لمدة 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وهذا يعني أنه يمكن تحميل التطبيق الخاص باستيراد السيارات واختيار السيارة وسداد الوديعة لمدة خمس سنوات بداية من وقت التسجيل.

ومن هم المستفيدون من هذا التعديل؟

يستفيد من مدة الخمس سنوات، مَن اقتنى سيارة بالتقسيط ولا يزال يسدد مبلغها المالي.

ما هي المدة التي يصدر خلالها الموافقة الاستيرادية؟

بعد تسجيل بيانات السيارات يتم تحديد المبلغ النقدي وتحويله خلال 6 شهور، بعدها يتم إرسال الموافقة الاستيرادية خلال 7 أيام عمل.

في حالة رفض الوديعة هل يتم خصم أي مبالغ مالية؟

لا يتم خصم أي مبالغ مالية في حالة رفض الوديعة، فقط يتم خصم مصاريف التحويل.

كيف نقوم باستبدال السيارة بعد صدور الموافقة الاستيرادية؟

يجوز لأي مغترب استبدال السيارة بسيارة أخرى بتقديم طلب استبدال خلاا مدة صلحية الموافقة الاستيرادية وقبل اصدار شهادة الإفراج الجمركي المبدئي.

هل يمكن إلغاء الموافقة الاستيرادية بعد التسجيل والدفع؟

في حالة إلغاء الموافقة الاستيرادية على التطبيق يتم استرداد المبلغ النقدي المستحق خلال 3 شهور.

وكم عدد السيارات التي تم الإفراج عنها حتى الآن؟

وفق تقرير لوزارة المالية، تم الانتهاء من الإفراج عن 600 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة.

وكم تصل قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين بالخارج؟

385 مليون دولار هي إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن.