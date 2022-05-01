استعدادات مكثفة لاستقبال العيد بالقليوبية.. إلغاء الإجازت وحملات يومية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، مشددا على ضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام العيد، والحرص على تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها محافظ القليوبية اليوم الأحد، بمركز بنها بقرى كفر الجزار وورورة ودملو وميت الحوفيين وبمركز كفر شكر بقرى الشقر وتصفا وبمركز طوخ بقرى الدير ومشتهر، وذلك لمتابعة الاستعدادت الخاصة بعيد الفطر المبارك والتنبيه على تحسين مستوى نظافة الشوارع.

فرض القانون وضبط المخالفات

ووجه المحافظ رؤساء المدن والوحدات القروية بالقليوبية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتصدي بكل قوة وبمنتهى الحزم في ضبط أي مخالفات وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم مع القيام بجولات ميدانية مستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بمتابعة مواقف سيارات الأجرة، بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف، للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات، كما وجه المحافظ بتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، مع الحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات يومية في العيد

كما وجه محافظ القليوبية، مديريتي التموين الطب البيطري، بتنفيذ حملات يومية على المحال والأسواق والمحال التجارية والجزارة، لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق مع التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أي مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، وتوفير المقررات التموينية والبترولية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ضبط سيارتين نقل لعدم وجود لوحات معدنية

وخلال الجولة بمدينة طوخ، قام المحافظ بضبط سيارتين نقل حمولة 50 طنا والمخصصة لنقل القمامة من مركز مدينة طوخ إلى المقلب الرئيسي، حيث قام السائقان بتسيير السيارات بدون لوحات معدنية.

وعلى الفور كلف المحافظ نائب رئيس المدينة بتحرير مذكرة بالواقعة، وتحويل السائقين للتحقيق لمخالفتهما القانون، مؤكدا أنه لن يسمح لأي موظف أن يخالف القانون ويعرض حياته أو حياة غيره للخطر، مشيرا أنه سيتم اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية نحو أي سائق لا يلتزم بإجراءات السلامة والوقاية واتباع تعليمات المرور، وعلى رأسها اللوحات المعدنية والتراخيص وتغطية حمولة السيارة.