درونز وشلالات بلالين.. زحام المتنزهات في أول أيام العيد بالقليوبية

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للمواطنين خلال جولته على كورنيش النيل ببنها مع انطلاق عيد الفطر المبارك «العيد أحلى بدون قيود كورونا» حيث وجه المحافظ التهنئة للمواطنين والتقي عددا كبيرا من الشباب والأطفال والأسر التي خرجت للاحتفال بشلالات البلالين والهدايا والتجوال والتصوير السلفي وتوثيق العيد بالكاميرات الدرونز بكورنيش النيل في كافة أنحاء المحافظة.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا لتكبيرات وصلاة العيد وخروج المواطنين للاحتفال بالعيد على كورنيش بنها حيث تضمنت قيام الشباب بأخذ صور تذكارية سيلفي، بالإضافة إلى احتفال الأطفال بالبلالين، وحرص جميع المواطنين على تهنئة بعضهم البعض وسط أجواء من البهجة والسعادة.

الطائرات الدرونز في بنها.. واحتفالات وفرحة على الكورنيش

</iframe</a>></p> <h2>صلاة وفسحة على الكورنيش.. تكبيرات العيد من مسجد ناصر ببنها على ضفاف النيل</h2> <p><a title="<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FElWatanNews%2Fvideos%2F692139088710838%2F&show_text=false&width=267&t=0" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"> " href=" ">

المحافظ مع الأيتام والمسنين والمرضي

في سياق متصل أجرى محافظ القليوبية جولة صباحية في أول يوم عيد الفطر المبارك للمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد في لفته إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في أول يوم لعيد الفطر المبارك متمنيا لهم عيدا سعيد عليهم وعلى أسرهم.

زار المحافظ مستشفيات بنها الجامعي ومستشفى الأطفال التخصصي ومستشفى بنها التعليمي مقدما التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وحرص على تقديم الورود والهدايا للمرضى والأطقم الطبية متمنيا أن تكون هذه المناسبة سعيدة على الجميع، وأن يأتي العيد بالخير واليمن على وطننا الغالي مصر.

ومن جانبهم أعرب أعضاء الطاقم الطبي والتمريض والعاملين بالمستشفيات عن شكرهم للمحافظ على تواجده اليوم معهم، وحرصه على دعمهم وتحفيزهم، وذلك يجسد اهتمام الدولة بعناصر المنظومة الصحية وتقديرها لما يبذلوه من جهد غير عادي من منطلق المسؤولية الوطنية وأداء واجبهم المهني والإنساني على أكمل وجه.

كما قدم محافظ القليوبية، التهنئة للأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها، مقدما لهم الهدايا العينية والمادية، كما استمع لمشاكلهم ومطالبهم، مؤكدا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تتوانى في بذل الجهد في توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم متمنيين تكرارها دائما.

الاطمئنان على تقديم الخدمات للأيتام

كما حرص المحافظ على الجلوس مع الأطفال واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، كما اطمأن من المسؤولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وأكد الهجان، أنه يجب علينا جميعًا أن نهتم برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، وشدّد على حسن الرعاية المقدمة لهم مشيرا إلى أن كل الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم.

ثم توجه الهجان، عقب ذلك لتقديم التهنئة للسيدات والرجال نزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، وقدم بعض الهدايا الرمزية لهم ووجه القائمين على الدار بتلبية أي متطلبات لهم، كما وفر عددا من المفروشات والملابس اللازمة للمعيشة بالدار.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه يحرص على التواجد معهم فى هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدا على أنهم قاموا بتأدية رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع، كما قام بتكريم عددا من آباء وأمهات الدار، مشيرا إلى أهمية دور الأب والأم ورسالتهم السامية تجاه أبنائهم والمجتمع.

صلاة العيد

كان محافظ القليوبية قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها، وألقى إمام العيد الخطبة مهنئا جموع المصلين بعيد الفطر المبارك داعياً المولي عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن الكريم والعبادات التي تقرب بها المسلمون إلى خالقهم طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، قدم محافظ القليوبية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجميع أهالي وأبناء المحافظة، معرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين، وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.