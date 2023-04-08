استقرار أسعار سبائك الذهب في مصر.. الـ5 جرامات بـ13 ألف جنيه

تشهد أسعار سبائك الذهب في مصر، استقرارا ملحوظا في محلات الصاغة دون مصنعية، إذ تختلف أسعار الأوقية حسب الجرام، إذ شهدت أسعار الذهب الخميس الماضي، انخفاضا ملحوظا والسبب طرح العديد من البنوك شهادات بعائد مرتفع.

وفي السطور التالية، ترصد «الوطن»، أسعار سبائك الذهب في مصر وفقا لما أعلنته «BTC» أكبر شركة سبائك ذهب في مصر.

أسعار السبائك في مصر

- يبلغ سعر سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 في مصر 253637 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 نحو 12755 جنيها.

- سجل سعر سبيكة ذهب 10 جرامات عيار 24 في مصر 25509 جنيهات.

- كما يبلغ سعر سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 في مصر 126819 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام وعيار 24 بسعر 13752 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 في مصر بسعر 50938 جنيها.

- سبيكة الذهب 10.35 جرام عيار 24 يبلغ سعرها 26599 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام عيار 24 بسعر 79208 جنيها.

أسعار الذهب

- وعن سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في محلات الصاغة اليوم 2480 جنيها.

- بينما يبلغ سعر عيار 22 الأكثر نقاءً 2273 جنيها في محلات الصاغة بدون مصنعية.

- وسجل جرام الذهب اليوم عيار 21 داخل محلات الصاغة 2170 جنيها.

- فيما يسجل عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 1860 جنيها.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 14 الأكثر نقاءً 1447 جنيها.

- كما يسجل عيار 12 اليوم في محلات الصاغة 1240 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وعن الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم يبلغ سعره 17360 جنيها.