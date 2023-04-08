خسائر فادحة في الذهب.. جرام 21 يفقد 50 جنيها خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب في مصر 50 جنيها تقريبا خلال الأيام الماضية، وسجل الذهب عيار 21، السبت الماضي، بداية شهر أبريل الجاري، 2220 جنيها، مقابل 2170 جنيها للجرام في تعاملات اليوم، أن قيمة التراجع وصلت لنحو 50 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية كالتالي:

- عيار 24: 2457 جنيها للبيع، و2480 جنيها للشراء.

- عيار21: 2150 جنيها للبيع، و2170 جنيها للشراء.

- عيار 18: 1843 جنيها للبيع، و1860 جنيها للشراء.

- الجنيه الذهب: 17200 جنيه للبيع، و17360 جنيها للشراء.

ارتفاع أسعار الذهب بسبب زيادة الطلب

قال الدكتور ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية ناتج عن زيادة الطلب على شراء الذهب، خاصة أنَّ هناك طلبا كبيرا على شراء الذهب من قبل المواطنين في الفترة الحالية، مؤكًدًا أنَّ أسعار الذهب الحالية ليست أسعار حقيقة وأن السعر العادل للذهب لا يتخطى الـ 2000 جنيه، مشيرا إلى أن الذهب سيتراجع إلى ما دون 1950 جنيهًا.

وأضاف «فرج» لـ«الوطن»، أنَّ الذهب في بعض الأوقات وصل إلى 1900 جنيه، وتراجع بعدها إلى 1600 جنيه، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة، مطالبا بعدم التكالب على شراء الذهب حاليا لأنه من المتوقع أن تتراجع الأسعار مستقبلا.