رمضان عبدالمعز لقناة الناس: الرسول حرص على مشورة الأنصار قبل غزوة بدر

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إنه في مثل هذا اليوم كانت الملحمة الكبيرة التي تحدث عنها القرآن الكريم بأنه يوم الفرقان، والمقصود هو يوم 17 رمضان سنة 2 هجريا، وهي غزوة بدر.

الله أكرم الفئة التي تقاتل في سبيل الله

وأضاف «عبدالمعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة الناس، أن غزوة بدر يوم التقى فيها الجمعان بين فئتين، فئة تقاتل في سبيل الله وقائدها الرسول، وفئة أخرى كافرة قائدها أبوجهل، وفي النهاية أكرم الله الفئة التي تقاتل في سبيل الله ونصرها.

وأشار إلى أن غزوة بدرة لم تكن معركة بالأساس، لكن وصلت للرسول الأخبار بأن أبي جهل، قال إنه يجب الوصول حتى بدر لتحدي المسلمين، لافتا إلى أن بدر تبعد عن المدينة المنورة حوالي 143 كيلومترا، وتبعد عن مكة حوالي 343 كيلومترا.

الرسول يطلب استشارة سيد الأنصار

وأوضح أن الرسول أجمع الصحابة، وقال لهم هذه قريش جاءت للمحاربة، فطلب منهم الاستشارة، فاقترح أبوبكر الصديق بالدخول في حرب، ولكن الرسول طلب مرة أخرى بالإشارة، فوجه سيد الأنصار سعد بن معاذ حديثه للرسول قائلا: «كأنك تريدنا.. فامضي بما أمرك الله».