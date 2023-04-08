أهالى قرية كفر الجزار ببنها يُطلقون مبادرة «قريتنا حلوة بينا» للتطوير

دشن أهالي الوحدة المحلية لقرية كفر الجزار مبادرة مجتمعية ضمن سلسلة مبادرات تحمل شعار «قريتنا حلوة بينا»، في إطار الاستعداد للمشاركة في مسابقة أجمل قرية على مستوى محافظة القليوبية، بالتعاون مع شركة النظافة بالقرية تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمحاسب محمد مرعى رئيس مدينة ومركز بنها.

التجميل والتشجير لمدخل كفر الجزار

وأشار عيد عزت، رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الجزار مركز بنها في بيان له إلى أنه تم البدء في أعمال التجميل والتشجير لمدخل كفر الجزار، الذي يمثل مدخلا رئيسيا ومحوريا لمدينة بنها للقادمين من الطريق الزراعي الإسكندرية - القاهرة للقادمين من محافظات المنوفية والغربية والدقهلية والعكس وباعتباره يمثل طريقا بديلا للوصول إلى الطريق الزراعي.

تجميل المدخل وشعار محافظة القليوبية

وأضاف أنه تم تجميل المدخل وشعار محافظة القليوبية وعمل أحواض زرع تم البدء في زراعتها بالزهور ونبات الزينة كمظهر جمالي وحضاري تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر قيم الجمال ومواجهة القبح .

حيث تمت إزالة كافة صناديق القمامة من على الطريق والبدء في تجهيزات تركيب كاميرات على الطريق كفر الجزار - بنها مربوطة بالوحدة المحلية لمواجهة أي تشويه أو إلقاء للمخلفات على الطريق .

من جانبه قال على محمد مسؤول شركة النظافة أنه تم تنفيذ عدة مبادرات منها وضع بلاط الإنترلوك في مقابر القرية للحفاظ عليها خلال الأمطار وعمل تندات وزراعة مدخل المقابر، وإزالة 25 مقلب قمامة فرعى في إطار تنفيذ توجيهات محافظ القليوبية ورئيس مجلس مدينة بنها ورئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار، مناشدا الأهالى بالحفاظ على هذا المظهر الجمالي وعدم إلقاء القمامة وسط الطريق.