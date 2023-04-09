مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة دي إم سي في رمضان 2023

منذ بداية عرضه على منصة Watch IT في الأيام الأولى من شهر الصوم، بدأ الإقبال من الجمهور حول متابعة أحداث مسلسل كشف مستعجل، حيث أعلنت بعض القنوات عرضه عبر شاشتها في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

مسلسل كشف مستعجل

يمتلك «يوسف» الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر في مسلسل كشف مستعجل، القدرة على إجبار من حوله على تنفيذ رغباته، حيث ذهب إلى طبيب نفسي ليعالج مشكلاته، لكنه تجسس عليه في البداية، لكي يعرف عنه أدق تفاصيل حياته، ليجبره على علاجه ويكون مطمئنا أثناء الحكي عن جرائمه التي يرتكبها.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل

تأتي مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية على dmc والحياة على النحو التالي:

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، اليوم، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

ويعاد مسلسل كشف مستعجل على شاشة دي إم سي في تمام الساعة 8.30 صباحا.

ويعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا في تمام الساعة 9:30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة دي إم سي وترددها كالتالي:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

ويعرض المسلسل عبر قناة الحياة

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل في إطار كوميدي تشويقي، لكشف غموض بعض جرائم تورط فيها يوسف الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، ويعد هذا المسلسل أول عمل درامي كوميدي يناقش الجريمة بطريقة كوميدية.