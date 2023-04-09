أبرز المعلومات عن كوبري عرب الرمل وأجهور.. الطول والأهمية بالتفصيل

12 مترا عرض كوبري عرب الرمل وأجهور، الذي يمتد بطول 1.5 كم، ويأتي تنفيذه في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل، متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، لتطوير وتوسعة طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، بطول 220 كم، ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، الذي يستهدف تخفيف الزحام عند منطقتي عرب الرمل وأجهور الرمل.

تفاصيل كوبري عرب الرمل وأجهور

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن كوبري عرب الرمل وأجهور، وفق تقرير رسمي للهيئة العامة للطرق والكباري:

- يصل طول كوبري عرب الرمل وأجهور إلى 1.5 كم.

- يصل عرض كوبري عرب الرمل وأجهور إلى 12 مترا ويشمل 3 حارات مرورية لكل اتجاه بإجمالي 24 مترا.

- يستهدف كوبري عرب الرمل وأجهور، تخفيف الزحام عند منطقتي عرب الرمل وأجهور الرمل.

- يستهدف أيضاً منع تكدس السيارات المستمر أمام القريتين وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي.

- يأتي تنفيذ كوبري عرب الرمل واجهور في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري لتطوير وتوسعة طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه.

- تستهدف وزارة النقل من تطوير الطريق تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

- تتضمن أعمال تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، إنشاء 10 كباري منها 9 كباري علوية وكوبري مشاة.

- انتهت وزارة النقل من عدد 6 كباري علوية، هي «الشرقاوية- قلما- الشموت- عرب الرمل- طوخ طنبشا- كوبري كفر الدوار العلوي».

- انتهاء الوزارة من كوبري مشاة «دسونس الحلفاية».

- جار تنفيذ 3 كوبرى علوى «كوبرى جنبواي - كوبرى دسونس أم دينار - كوبرى كوم إشو».