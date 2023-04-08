ليس الكعك فقط.. اعرف أسعار كل مستلزمات العيد بمنافذ الدولة

تعمل الدولة على توفير مستلزمات العيد بمختلف منافذها ووزارتها التي تطرح كميات مناسبة من المنتجات والأطعمة المختلفة قبل أيام من قدوم عيد الفطر المبارك، وذلك بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز مستلزمات العيد التي تطرحها الدولة، في المنافذ والأماكن المختلفة.

مستلزمات العيد التي توفرها الدولة

أطلق صندوق تحيا مصر، مبادرة «دكان الفرحة» بمحافظة دمياط وذلك بالشراكة مع وزارة المالية، وتطرح في العديد من المحافظات الأيام المقبلة.

وتم توفير 15 ألف قطعة ملابس للعيد لعدد 1500 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة دمياط، كما يوجد بالمبادرة 9000 لعبة للأطفال.

كعك ومستلزمات العيد في منافذ التموين

كما تطرح وزارة التموين كعك العيد في منافذها المختلفة وهي::

علبة بسكويت نشادر بسعر 110 جنيهات

كعك سادة بسعر 120 جنيها

كعك ملبن بسعر 115 جنيها

كعك مكسرات بسعر 165 جنيها

غريبة سادة بـ 140 جنيها

غريبة لوز بـ 150 جنيها

بيتى فور عادى بسعر 110 جنيهات

بيتى فور لوكس بسعر 150 جنيها

كعك العيد الفاخر بالمكسرات علبة شفاف بالمكسرات وزن 1.5 كيلو بسعر 235 جنيه

علبة كرتون 2 كيلو بالمكسرات بسعر 310 جنيه وعلبة 3 كيلو بالمكسرات بسعر 485 جنيه وعلبة كرتون

علبة 4 كيلو بالمكسرات 625 جنيه

علبه كرتون 5 كيلو بالمكسرات بسعر 800 جنيه .

كعك العيد في معارض أهلا رمضان

وتأتي أسعار الكعك في معارض أهلا رمضان كما يلي:

سجل الكعك 120 جنيها للكيلو الواحد

البسكويت 110 جنيهات للكيلو الواحد

البيتي فور 110 جنيهات للكيلو الواحد

الغريبة 128 جنيها للكيلو الواحد .

وأكد المواطنون خلال الفيديو على توفير الدولة لكل احتياجاتهم من السلع الغذائية (اللحوم – الدواجن- الأسماك)، إلى جانب توفير كل مستلزمات عيد الفطر المبارك، بأسعار مناسبة تختلف عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى خارج المنافذ التابعة الدولة، مما ساعدهم على تخفيف آثار التغيرات الاقتصادية الحالية على المستوى المعيشي.