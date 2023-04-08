ليس الكعك فقط.. اعرف أسعار كل مستلزمات العيد بمنافذ الدولة
كتب:
رحاب عبدالراضي
10:44 م | السبت 08 أبريل 2023
كحك العيد
تعمل الدولة على توفير مستلزمات العيد بمختلف منافذها ووزارتها التي تطرح كميات مناسبة من المنتجات والأطعمة المختلفة قبل أيام من قدوم عيد الفطر المبارك، وذلك بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية.
وفي السطور التالية، نعرض أبرز مستلزمات العيد التي تطرحها الدولة، في المنافذ والأماكن المختلفة.
مستلزمات العيد التي توفرها الدولة
أطلق صندوق تحيا مصر، مبادرة «دكان الفرحة» بمحافظة دمياط وذلك بالشراكة مع وزارة المالية، وتطرح في العديد من المحافظات الأيام المقبلة.
وتم توفير 15 ألف قطعة ملابس للعيد لعدد 1500 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة دمياط، كما يوجد بالمبادرة 9000 لعبة للأطفال.
كعك ومستلزمات العيد في منافذ التموين
كما تطرح وزارة التموين كعك العيد في منافذها المختلفة وهي::
علبة بسكويت نشادر بسعر 110 جنيهات
كعك سادة بسعر 120 جنيها
كعك ملبن بسعر 115 جنيها
كعك مكسرات بسعر 165 جنيها
غريبة سادة بـ 140 جنيها
غريبة لوز بـ 150 جنيها
بيتى فور عادى بسعر 110 جنيهات
بيتى فور لوكس بسعر 150 جنيها
كعك العيد الفاخر بالمكسرات علبة شفاف بالمكسرات وزن 1.5 كيلو بسعر 235 جنيه
علبة كرتون 2 كيلو بالمكسرات بسعر 310 جنيه وعلبة 3 كيلو بالمكسرات بسعر 485 جنيه وعلبة كرتون
علبة 4 كيلو بالمكسرات 625 جنيه
علبه كرتون 5 كيلو بالمكسرات بسعر 800 جنيه .
كعك العيد في معارض أهلا رمضان
وتأتي أسعار الكعك في معارض أهلا رمضان كما يلي:
سجل الكعك 120 جنيها للكيلو الواحد
البسكويت 110 جنيهات للكيلو الواحد
البيتي فور 110 جنيهات للكيلو الواحد
الغريبة 128 جنيها للكيلو الواحد .
وأكد المواطنون خلال الفيديو على توفير الدولة لكل احتياجاتهم من السلع الغذائية (اللحوم – الدواجن- الأسماك)، إلى جانب توفير كل مستلزمات عيد الفطر المبارك، بأسعار مناسبة تختلف عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى خارج المنافذ التابعة الدولة، مما ساعدهم على تخفيف آثار التغيرات الاقتصادية الحالية على المستوى المعيشي.