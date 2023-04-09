«شمال الدلتا للكهرباء» تكرم الأمهات المثاليات العاملات في 3 قطاعات

أعلنت لجنة اختيار الأمهات المثاليات بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أسماء السيدات الفائزات بالمسابقة ضمن العاملات بالشركة في فروعها المختلفة في قطاعات محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية.

قام المهندس محمد أحمد عسل رئس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة بتكريم الفائزات وتقديم شهادات تقدير لهن بديوان عام الشركة وشكرهن على عملهن بالشركة للارتقاء بالشركة.

الفائزات بمسابقة الأم المثالية

وأوضح بيان لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أسماء السيدات الفائزات بالمسابقة وهن:

السيدة ثريا طاهر المتولي بديوان عام الشركة بمقرها الرئيسي.

السيدة سلوي محمود محمد الجوهري بديوان قطاع شمال الدقهلية بمحافظة الدقهلية.

السيدة الطاهرة محمد صبح عبد الكريم بهندسة أجا بقطاع جنوب الدقهلية بمحافظة الدقهلية.

السيدة صباح محمد عبد الجواد عيسي بديوان قطاع كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ.

السيدة صفاء يحي محمد الفيومي بديوان قطاع دمياط بمحافظة دمياط.

مسابقة الأم المثالية بشمال الدلتا

وكانت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد أعلنت من قبل عن مسابقة الأم المثالية بقطاعاتها المختلفة بدمياط وكفر الشيخ والدقهلية على أن تكون المتقدمة للمسابقة تجاوزت الـ45 عاما، ولم تحصل على جزءات طول فترة عملها.