أيمن بهجت قمر يعتذر لتامر حسني عبر «أنا والقناع»: كنت «متغاظ منه»

قال السيناريست أيمن بهجت قمر، إن الملحن رقم 1 في مصر من وجهة نظره هو الموسيقار عمر خيرت ثم هاني شنودة، لافتاً إلى أن تصريحاته بشأن أحقية لقب نجل الجيل لمحمد حماقي بدلاً من تامر حسني، كانت «فش غيظ من تامر».

حماقي نجم الجيل

أضاف أيمن بهجت قمر، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن تصريحاته بشأن نجم الجيل كانت ترجع بسبب غيظي وقتها من طريقة تسويق تامر حسني لنفسه، ثم تعرفت عليه بعد ذلك، وأصبحنا أصحابا و"غالي عنده" للغاية.

وأشار إلى أنه لم يخسر الفنان محمد حماقي بسبب غنائه مع شيرين عبدالوهاب أغنية «الكدابين»، متابعا: «أنا مش خسرته، بس زعلت معاه، عمري ما خسرت حماقي، أنا أعرفه من سنة 95 أو 94 وبالتالي بيننا عمر، وعارف بداياته، وشوفت حلم حياته على إيدي، وسيطرح حماقي 3 أغانيٍ قريباً من كلماتي».

لم أندم على ليالي الحلمية

ولفت إلى أنه ما زال مقتنعاً بالجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية، ولكن الظروف لم تخدمهم، والجميع أثنى على السيناريو، بمن فيهم ورثة المرحوم أسامة أنور عكاشة.