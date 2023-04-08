سوق الكانتو الحلقة 17.. فتحي عبدالوهاب يتعرض لدرس قاس من أمير كرارة

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 الذي يعرض على قناة DMC، تهديد رشاد الحرامي الذي يقوم بدوره فتحي عبدالوهاب، لـ طه القماش الذي يقوم بدوره أمير كرارة، بعدما أصبح رشاد ملكا للسوق.

سوق الكانتو الحلقة 17

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 تتضمن أحداثها تعرض رشاد لدرس قاس من طه، بعدما أخبره طه «متخفش الحية مبتبلعش سمها»، ويخبره طه أن العلقم هو «تحلية الرجال اللى زيه بعد الأكل ومبيخفش منه».

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.