أماكن بيع اللحوم التشادية في أسوان.. تخفيضات تصل لـ30%

يسعى المواطنون لشراء السلع بأسعار مخفضة، ولذلك بدأ أهالي أسوان في البحث عن أماكن بيع اللحوم التشادية في أسوان تخفيضات تصل لـ 30%، والتي طرحها حزب حماة الوطن.

ويبدأ سعر كيلو اللحوم التشادية في أسوان من 145 جنيها.

أماكن بيع اللحوم التشادية في أسوان تخفيضات تصل لـ 30%

أماكن بيع اللحوم التشادية في أسوان تخفيضات تصل لـ 30% حددتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسوان بمنافذ معرض أهلا رمضان ومنافذ حزب حماة وطن الثابتة والمتحركة.

وتنشر «الوطن» خريطة تضم أماكن بيع اللحوم التشادية في أسوان تخفيضات تصل لـ 30% وبيانها كالتالي:

منفذ لبيع اللحوم التشادية بمعرض أهلا رمضان بمدينة نصر النوبة في أسوان بجوار نقابة المعلمين.

منفذ لبيع اللحوم التشادية بمعرض أهلا رمضان بمدينة أسوان فى حديقة الشيراتون بوسط المدينة.

منفذ لبيع اللحوم التشادية بمعرض أهلا رمضان بمدينة دراو بجوار مخازن شركة المصرية.

منفذ لبيع اللحوم التشادية بمعرض أهلا رمضان بمدينة كوم أمبو يقع أمام قصر ثقافة كوم أمبو.

منفذ لبيع اللحوم التشادية بمعرض أهلا رمضان بمدينة إدفو يقع بجوار موقف الرمادى غرب إدفو بمحافظة أسوان.



أماكن بيع اللحوم التشادية

فضلا عن منافذ الشركة المصرية وشركة بيع الجملة والنصف جملة ومبادرات بيع السلع الغذائية المخفضة وسيارات توزيع السلع الغذائية التابعة للتموين ومنافذ بيع اللحوم التشادية التابعة لحزب حماة وطن بمدن محافظة أسوان.

أماكن بيع اللحوم التشادية

كان صرح المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، في بيان سابق له أن مبادرة بيع اللحوم التشادية توزيع 10 أطنان لحوم يوميًّا على الأسر الأولى بالرعاية بسعر 145 جنيها للكيلو مؤكدا أنها لحوم بلدي موضحا أن نقل اللحوم مستمر، حيث يتم استقبال 3 طائرات محملة باللحوم في مطار القاهرة، و طائرة تصل إلى مطار أسوان لتغطية احتياجات المواطنين في الجنوب، وطائرة تصل إلى مطار برج العرب وسفنكس لتغطية جميع مناطق الجمهورية مصرحا بأن الذبح للحوم التشادية يتم تحت إشراف مصريين تابعين للحزب ووفقا للشريعة الإسلامية، مطمئنا الجميع على جودة المراعي.