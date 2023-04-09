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إعارة «البارودي» للقيام بمهام رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

كتب:

أيمن حمزة
10:22 ص | الأحد 09 أبريل 2023
وزير الإسكان يُصدر قراراً بإعارة اللواء وليد فاروق سعيد البارودي للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

وزير الإسكان يُصدر قراراً بإعارة اللواء وليد فاروق سعيد البارودي للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

أصدَر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإعارة اللواء وليد فاروق سعيد البارودي، للقيام بمهام وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالمستوى الوظيفي الممتازة بموازنة الهيئة التابعة للوزارة.

يأتي ذلك على أن تكون له السلطات المقررة لشاغل تلك الوظيفة، وذلك لمدة عام اعتباراً من اليوم الأحد 9 أبريل 2023.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.