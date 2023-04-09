إعارة «البارودي» للقيام بمهام رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

أصدَر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإعارة اللواء وليد فاروق سعيد البارودي، للقيام بمهام وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالمستوى الوظيفي الممتازة بموازنة الهيئة التابعة للوزارة.

يأتي ذلك على أن تكون له السلطات المقررة لشاغل تلك الوظيفة، وذلك لمدة عام اعتباراً من اليوم الأحد 9 أبريل 2023.