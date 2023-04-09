تفاصيل جديدة بسيليكون فالي.. بيانات البنوك المضللة ساهمت في الانهيار

تواجه واحدة من أكبر 4 شركات للمحاسبة عالميا، كيه بي إم جي الدولية المحدودة KPMG، اتهامات بتقديم بيانات مضللة ساهمت بانهيار «سيليكون فالي»، بجانب عدة بنوك عالمية أيضا.

اعتماد «كيه بي إم جي» التقارير السنوية المالية لـ «سيليكون فالي» قبل أسبوعين من الانهيار

أفاد موقع قناة «العربية»، بأن الشركة العالمية للمحاسبة ومقرها أمستلفين بهولندا، كانت قد اعتمدت التقرير السنوي المالي لـ بنك سيليكون فالي قبل أسبوعين - فقط - من انهياره.

الدعاوي القضائية تمتد إلى مديري الأسهم

ووفقا لـ «العربية»، فإنَّ المستثمرين توجهوا برفع دعوى قضائية بالمحكمة الاتحادية بـ«سان فرانسيسكو»، ضد شركة KPMG، وذلك بصفتها مدقق حسابات البنك الأمريكي «سيليكون فالي»، وامتدت الدعاوى القضائية إلى مديري إصدارات أسهم وسندات البنك وأبرزهم «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» و«بنك أوف أميركا».

معلومات مضللة أدت لانهيار بنك سيليكون فالي

ووفقا لمذكرة الدعوى القضائية، فإنَّ المؤسسات المذكورة قدمت معلومات مضللة ساهمت بانهيار بنك سيليكون فالي، بل وأساءت تقدير قوة ميزانية البنك وحجم سيولته ومركزه المالي.

وأشارت إلى أنَّ المديرين التنفيذيين للبنك ومدققي الحسابات خفضوا حجم المخاطر المحتملة وتعمدوا إخفاءها، ما تسبب في انهيار قيمة محفظة بنك سيليكون فالي من الأوراق المالية.

فيما تتهم الدعوى القضائية مديري إصدارات الأسهم والسندات لبنك سيليكون فالي بإصدار بيانات مضللة عن عروض الأسهم للبنك.

ولم تغفل الدعوى القضائية في مذكرتها، اعتماد شركة KPMG التقرير السنوي المالي لـ «سيليكون فالي» قبل أسبوعين فقط من انهياره، وبالتالي تجاهلت أحد أكبر أربع شركات للمحاسبة عالميا وجود مخاطر مرتبطة بانخفاص قيمة الودائع وقدرة البنك على الاحتفاظ بسندات الدين حتى موعد استحقاقها.