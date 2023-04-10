انخفاض درجات الحرارة اليوم الاثنين 10-4-2023.. توقعات بسقوط أمطار رعدية

انخفاض واضح في درجات الحرارة اليوم الاثنين 10-4-2023 على جميع مدن ومحافظات الجمهورية بقييم تتراوح من 7-6 درجات، بعد تغير اتجاه الكتل الهوائية الشديدة الحرارة التي جاءت من المناطق الصحراوية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأصبحت البلاد تتأثّر بكتلٍ هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا تعمل على تحسين الأحوال الجوية، وانخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ البلاد تتعرض اليوم إلى أمطار بكميات متفاوتة الشدة بين مكان وآخر، وتكون رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر، وخليج العقبة، وخليج السويس، ووسط سيناء، وجنوب الصعيد، وفي حين تكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية، وخفيفة ومتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الاثنين 10-4-2023 على مدن الجمهورية، وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 28 - 15

العاصمة الإدارية 28 - 14

أكتوبر 27 - 14

بنها 28 - 15

دمنهور 28 - 13

وادي النطرون 24 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 26 - 13

الزقازيق 27 - 13

شبين الكوم 27 - 14

طنطا 26 - 13

دمياط 21 - 14

بورسعيد 22 - 14

الإسماعيلية 27 - 14

السويس 26 - 13

العريش 24 - 13

رفح 23 - 13

رأس سدر 28 - 13

نخل 25 - 07

كاترين 23 - 04

الطور 28 - 17

طابا 28 - 14

شرم الشيخ 30 - 15

الإسكندرية 23 - 13

العلمين الجديدة 22 - 14

مطروح 21 - 14

السلوم 22 - 12

سيوة 25 - 12

رأس غارب 28 - 15

الغردقة 31 - 15

سفاجا 27 - 15

مرسى علم 30 - 16

شلاتين 31 - 17

حلايب 27 - 16

أبو رماد 30 - 16

رأس حدربة 27 - 17

الفيوم 27 - 12

بني سويف 28 - 12

المنيا 28 - 11

أسيوط 29 - 12

سوهاج 30 - 13

قنا 33 - 15

الأقصر 34 - 15

أسوان 35 - 16

الوادي الجديد 32 - 12

أبو سمبل 34 - 14.