«التضامن»: المستوى الأول للحج بـ225 ألف جنيه.. ويشمل التذكرة والوجبات

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن اختيار 5250 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية من 22 ألفا تقدموا لحج الجمعيات، لافتة إلى أنّه سيتم توفير فريق طبي للحجاج، وجار اختيار أفضل الفنادق بناء على معايير تم وضعها، كما جرى فتح باب التقدم للحج 7 مارس 2023 وحتى 20 مارس 2023.

فنادق 5 نجوم تطل على ساحة الحرم

وتابعت وزارة التضامن، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا، أنّه جرى وضع 3 مستويات فنادق 5 نجوم تطل على ساحة الحرم، المستوى الثاني يبعد 750 مترا، والثالث يبعد 800 متر، وجرى التنسيق مع شركة مصر للطيران لنقل الحجاج.

وأوضحت الوزارة، أنّه جرى توفير خدمات النقل من المحافظات إلى المطارات، واعتماد أسعار برامج الحج، الأول بـ225 ألف جنيه شامل التذكرة والوجبات، والثاني بـ186 ألفا و500 جنيه، والثالث بـ171 ألف جنيه شامل قيمة التذكرة.

جاء ذلك خلال إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه- 2023م لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج، بحضور الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ونائب المؤسسة القومية للحج، وبحضور ممثلين عن كل محافظة.