«الإفتاء» توضح المقصود الأسمى من صيام رمضان

صوم رمضان له فضائل عديدة قد يغفلها البعض على الرغم من صيامهم جميع أيام الشهر المبارك، ولكن هناك هدف أسمى للصوم يجهله البعض، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، ما هو المقصود الأسمي من صوم شهر رمضان المبارك، فعلى الرغم من الفضل الكبير والثواب من الصيام باعتباره أحد أركان الإسلام الخمسة، إلا أن هناك هدف أسمى له.

المقصود الأسمى من الصوم

وقالت دار الإفتاء في منشورها عبر «فيس بوك»، إنه إذا قدر المسلم في رمضان على الإمساك عن المفطرات، واجتناب الفواحش من الأفعال والأقوال، وراقب الله تعالى في السر والعلانية، فيمكنه فعل ذلك أيضا في غير رمضان، وهذا هو المقصود الأسمى من الصوم.

الاجتهاد في الذكر والدعاء

وتابعت دار الإفتاء في منشور آخر عن الصيام، قائلة إنه: «ينبغي للصائم الاجتهاد في الذِّكر والدعاء وقراءة القرآن واستلهام المواعظ من الصيام»، كما أنه على المسلم أن يذكِّر نفسه دائمًا بأنه صائم حتى لا يضيع صيامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ»؛ وذلك ليذكِّر نفسه بالصيام لأجل ألا يقع في المعاصي، كما أن في ذلك تذكرة للآخر بأنه هو أيضًا صائم، فالصوم تربية روحية للجميع.