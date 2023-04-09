مسلسل جميلة الحلقة 17.. هشام حائر بين نيرمين وشيري بسبب البدلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 17، قيام نيرمين طليقة زياد وتقوم بدورها عبير صبري، بإهداء بدلة رجالي اشترتها بـ كارت الائتمان الخاص بطليقها ويقوم به هاني عادل، لإهدائها إلى صديقه هشام الذي تزوجته عرفيًا ويقوم بدوره أحمد وفيق، الأمر الذي تحفظ عليه الأخير، لعدم قدرته العودة إلى المنزل بهذه الملابس خوفًا من زوجته شيري التي تجسّد دورها يسرا اللوزي.

مسلسل جميلة الحلقة 17

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 17 بطولة ريهام حجاج، اعترضت نيرمين، على رفض هشام لهديتها، وتهكمت بسبب خوفه الشديد من زوجته شيري، وتأكيده لها أنّها ساعدته واختصرت عليه مشوارًا طويلاً بشأن تأسيس نفسه ماديًا، فضلًا عن شراء ملابسه بنفسها أو بصحبته.

أحداث مسلسل جميلة

واضطر هشام إلى أخذ هدية نيرمين معه، وبمجرد دخوله إلى المنزل سألته شيري عن البدلة، وبرر لها أنّها هدية من أحد الرجال بعد مساعدته لزوجته التي كانت تعاني من مشكلة في حملها، وسخرت شيري من كلامه، وتأكيدها كيف يهادي المرضى الأطباء ملابس؟.

أزمات حول حياة جميلة

وشهدت الحلقة أزمة كبيرة، عندما استمع يونس ابن زياد، لحوار والدته نيرمين مع هشام، وكرههما لزياد، وخلال تصوير جلستهما رن هاتفه واكتشف أمره، وعنفته نيرمين بالضرب والتهديد بالحرق بالنيران إذا تحدث مع أحد.