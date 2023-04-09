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مسلسل جميلة الحلقة 17.. هشام يزرع الشك في قلب زياد بشأن نجله

كتب:

هبة أمين
12:59 م | الأحد 09 أبريل 2023
أحمد وفيق في مسلسل جميلة

أحمد وفيق في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 17 بطولة ريهام حجاج، خدعة جديدة من قبل هشام الذي يجسّد دوره الفنان أحمد وفيق، في محاولة منه لجعل صديقه زياد الذي يجسّد دوره الفنان هاني عادل، ألا يصدّق ما يقوله ابنه يونس له مستقبلًا، خاصة بعد رؤيته بصحبة والدته نيرمين طليقة زياد، التي تجسّد دورها الفنانة عبير صبري.

مسلسل جميلة الحلقة 17 

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 17، ذهب هشام إلى عيادة زياد، ليعرض عليه مشروعًا وهميًا بشأن مستشفى متخصص في العلاج النفسي والسلوكي للأطفال، لأنهم يكذبون كثيرًا، وتأكيده أنّه لو رزقه الله بطفل لن يصدقه في أي شيء يقوله لأنهم يتوهمون أمورًا لا تحدث في الحقيقة.

أحداث مسلسل جميلة 

يبدأ زياد يراجع نفسه ويتذكر ما فعله ابنه يونس، واتهامه كذبًا لزوجته جميلة بتعنيفه والاعتداء عليه بالضرب، وبعد دخوله في مشادة معها بسببه، يكتشف كذب ابنه وأنّ ما فعله كان تحريضًا من والدته.

أزمات في حياة جميلة 

وجاءت زيارة هشام إلى زياد، بعد رؤية يونس لوالدته نيرمين بصحبة هشام في المنزل، وهما يتحدثان عن والده زياد بكلمات تحمل كثير من الكره، وحاول الطفل تصويرهم خلسة، ولكن رن هاتفه المحمول، ليتم اكتشاف أمره وتعاقبه والدته بالضرب وتهدده بالحرق بأعواد الكبريت إذا تحدث لأحد عما رآه وسمعه.

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بقلم هبة أمين