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مسلسل جميلة الحلقة 18.. آية تقنع ريهام حجاج بعدم التنازل عن ميراثها

كتب:

هبة أمين
08:26 م | الأحد 09 أبريل 2023
سامية عاطف في مسلسل جميلة

سامية عاطف في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 18 بطولة ريهام حجاج، تحريض آية شقيقة جميلة، التي تؤدي دورها سامية عاطف، شقيقتها على رفض التنازل لوالدتهم شهيرة، وتجسد شخصيتها سوسن بدر، عن الممتلكات التي نقلها الأب باسم جميلة قبل وفاته، وذلك بسبب الشكوك التي بدأت تحيط بالأم، وعلاقتها بحبيبها طارق نصار، ويؤدي دوره سامح الصريطي.

مسلسل جميلة الحلقة 18

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 18 بطولة ريهام حجاج، قالت شهيرة لشريف، زوج ابنتها آية، ويؤدي دوره هشام إسماعيل، إن جميلة أخبرتها أنها ستذهب إلى الشهر العقاري، للتنازل عن الممتلكات التي ورثتها عن أبيها، وتكون باسمها هي فقط، حتى يرتاح الجميع من مسألة الميراث.

أحداث مسلسل جميلة 

وخلال جلوس شهيرة مع شريف، تواصل معها طارق نصار عن طريقة خاصية الرسائل، وسألها عن حقيقة حصول جميلة على جميع الميراث، لترد عليه شهيرة بتأكيدها أن جميلة ستمنحها كل الممتلكات، وعندما سألها شريف عن الشخص الذي تتواصل معه، ارتبكت وقالت إن المسألة تتعلق بالمدرسة.

أزمات في حياة جميلة

ذهبت آية إلى منزل شقيقتها جميلة، لتطلب منها عدم التنازل لوالدتها عن الممتلكات، الأمر الذي أثار فضول جميلة لتسألها عن سبب ذلك، لتؤكد لها آية أن شريف يشك في شهيرة بسبب الغموض الذي يحيط بها.

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بقلم هبة أمين