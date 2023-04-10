صلاة العيد الساعة كام 2023 في بني سويف؟ اعرف الإجابة

يهتم المسلمون في محافظة بني سويف خلال هذه الأيام بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023، خاصة مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك خلال أيام قليلة، ليصبح السؤال الأكثر بحثا هو صلاة العيد الساعة كام 2023 في بني سويف، بالتزامن مع استعدادات مديرية الأوقاف بتخصيص ساحات صلاة العيد وتجهيز الخطباء.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في بني سويف؟

وأجاب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،على سؤال صلاة العيد الساعة كام 2023 في بني سويف، حيث أعلن أن موعد موعد صلاة عيد الفطر في بني سويف 2023 سيكون الساعة 5:50 صباحا.

موعد صلاة العيد 2023 في بني سويف

وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بني سويف الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، بمجرد الإعلان عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بني سويف، حيث أعلن الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، بدء أعمال تجهيزات ساحات الصلاة والمساجد التي ستخصص لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر، وذلك تزامنا مع رغبة المواطنين في معرفة صلاة العيد الساعة كام 2023 في بني سويف.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة بني سويف

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة استعدادات عيد الفطر على مدار 24 ساعة، فضلًا عن إلغاء إجازات للعاملين في المرافق الحيوية، ووضع خطة متكاملة بالتنسيق بين كافة المديريات، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات التابعة لمديرية الصحة وكذلك مستشفيات الزقازيق الجامعي.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والشؤون الصحية ومباحث التموين، بتكثيف الحملات على محال الجزارة والأسواق والمطاعم، ومحال بيع الطيور والدواجن الحية، وضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.