عضو لجنة العفو الرئاسي: الشباب المفرج عنهم سيشاركون في الحوار الوطني

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إعادة تفعيل الرئيس عبدالفتاح السيسى لجنة العفو الرئاسى فى أبريل الماضى تؤكد انحياز الرئيس إلى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

وأضاف «عبدالعزيز»، أن الشباب المفرج عنهم سيشاركون فى الحوار الوطنى.. وإلى نص الحوار:

ما علاقة لجنة العفو الرئاسى بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟

- لجنة العفو الرئاسى أطلقت فى حفل إفطار الأسرة المصرية العام الماضى، وكان انحيازاً واضحاً من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، وقبل إطلاق أو تفعيل لجنة العفو الرئاسى فى إفطار الأسرة المصرية، تم اتخاذ عدة خطوات من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، كان من أبرزها استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقت فى 11 سبتمبر 2021، ويُعزز عمل لجنة العفو الرئاسى الدور الذى تقوم به الاستراتيجية، ويعتبر ذلك امتداداً على خط واحد فى خطوات اتّخذت من قِبل الدولة المصرية من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، منها على سبيل المثال إلغاء حالة الطوارئ.

فحص الطلبات وإحاطة المجلس القومى لحقوق الإنسان

كيف يتم التنسيق والعمل بين اللجنة والمجلس القومى لحقوق الإنسان؟

- المجلس القومى لحقوق الإنسان يقوم بدور فعّال جداً، وهناك دائماً تنسيق مستمر ويتواصل معنا بشكل دورى بإرسال الشكاوى أو طلبات العفو التى وصلت إليه، ويتم فحصها وإحاطة المجلس القومى لحقوق الإنسان، علماً بالإجراءات اللى تتخذها اللجنة، وعندما تم إعادة تفعيل اللجنة حدّدنا مجموعة من الجهات أو طريقة توصيل الشكوى إلينا أو توصيل طلب العفو الرئاسى إلينا، ويستطيع المواطن صاحب الشكوى التواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، أو يتواصل مع لجنة العفو، أو يرسل من خلال البريد إلى لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب أو فى مجلس الشيوخ، ومن خلال موقع المؤتمر الوطنى للشباب الذى أطلقته إدارة منتدى شباب العالم، أو من خلال التواصل المباشر مع أعضاء اللجنة.

ملف إعادة دمج المفرج عنهم يشغل مساحة كبيرة من عمل اللجنة.. كيف يتم ذلك؟

- لجنة العفو وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقومان بدور مهم جداً فى ملف إعادة الدمج والتأهيل للشباب المفرج عنهم، سواء بقرارات عفو أو بإخلاء سبيل، والحقيقة أنه تم التواصل مع الكثير من هؤلاء وبحث المشكلات التى قد يتعرضون لها، سواء كانت مشكلات متعلقة بالعمل أو متعلقة بالدراسة، أو مشكلات متعلقة بالدعم النفسى، لأنهم بحاجة إلى دعم نفسى لتعاملهم مع المجتمع بعد التجربة التى مروا بها خلال الفترة السابقة، وهذا المشروع تبنّته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشكلت لجنة للدمج والتأهيل داخل التنسيقية تعمل بالتعاون والتنسيق المستمر مع لجنة العفو الرئاسى فى هذا المجال.

هل سنشهد مشاركة من المفرج عنهم فى جلسات الحوار الوطنى المرتقبة؟

- لقد أرسل بعض الشباب المفرج عنهم مقترحاتهم إلى إدارة الحوار الوطنى، وأتوقع أن عدداً كبيراً من الشباب المخلى سبيلهم سوف يشاركون بأفكارهم فى الحوار الوطنى، بعد التواصل معهم من خلال عمليات الدمج والتأهيل التى تتم بين الشباب ولجنة العفو الرئاسى وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وليس شرطاً أبداً أن تكون أفكار هؤلاء الشاب فى اتجاه واحد، بالعكس أصل الحوار الوطنى أن الجميع يعبر عن وجهة نظره طالما وجهة النظر تخضع للقانون والدستور، ومن أجل المصلحة الوطنية، حتى لو كان ذلك من خلال الأفكار المختلفة.

خدمة الحوار

إجراءات العفو الرئاسى لها دور مهم جداً فى خدمة الحوار الوطنى، لأن الحوار الوطنى فى الأساس هو الاستماع إلى كل وجهات النظر، وبغض النظر عن الاختلاف السياسى أو الآراء السياسية المتعدّدة والتيارات الفكرية والسياسية، وهذا كان القصد الرئيسى الذى أطلق الرئيس من أجله الحوار الوطنى العام الماضى فى إفطار الأسرة المصرية.