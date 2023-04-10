جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الثانوية 2023 بالأقصر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور صبري خالد، وكيل الوزارة، جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023-2022، والتي تبدأ يوم 10 مايو 2023 وحتى 24 من الشهر ذاته.

جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي 10 مايو المقبل، لمدارس التعليم العام والخاص والرسمي لغات، فيما ستبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي 11 مايو، لمدارس التعليم العام والخاص والرسمي لغات.

توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين

وشدد وكيل الوزارة على واضعي الأسئلة بضرورة الالتزام بكافة ضوابط ورقة الامتحان، وكذلك التعليمات الواردة من الوزارة بهذا الخصوص وسلامة ورقة الامتحان من حيث جودة الطباعة، والمحافظة على توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين، وكذلك التعامل بكل حزم مع المخالفين، وتشكيل غرف عمليات متابعة الامتحانات.

ووجه بمراعاة توفير الإضاءة اللازمة في اللجان، والتأكد من سلامة المراوح، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.

وأشار وكيل تعليم الأقصر إلى حتمية التنفيذ الصارم لكافة القرارات الوزارية المنظمة لعمل الامتحانات وتطبيق القرار الجمهوري الخاص بمنع ومعاقبة الغش أو الإخلال بالنظام العام لجميع الامتحانات، مؤكدا ضرورة إعداد وتشكيل غرف عمليات متابعة الامتحانات في المديرية والإدارات التعليمية.