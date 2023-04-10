حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات بمدريتي القاهرة والجيزة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديريتي أمن (القاهرة - الجيزة)، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدري الهيروين والأيس «الشابو» وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي قسم شرطة (ثالث مدينة نصر - الأهرام) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

ضبط هيروين وحشيش

ضبط (عنصر إجرامي، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلوجرامات - كمية لمخدر الأيس «شابو» وزنت كيلو جرام - بندقية خرطوش - فرد خرطوش - طبنجة - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول - ميزان حساس - كمية من المشغولات الذهبية).

ضبط عنصرين إجراميين

ضبط (عنصرين إجراميين، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر الأيس «الشابو» وزنت كيلو جرام - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول - ميزان حساس).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,380,000 جنيه تقريبًا).