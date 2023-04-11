أسعار كعك العيد 2023 في معارض أهلا رمضان بمحافظة مطروح

أسعار كعك العيد 2023 في معارض أهلًا رمضان محافظة مطروح، متوسطة خلال الموسم الجاري ومتاحة للمواطنين بأقل من الأسعار الموجودة في المحلات والأفران والأسواق الأخرى، في ظل إشراف وزارة التموين من خلال مديرية التموين بمطروح والغرفة التجارية على معارض أهلا رمضان.

أسعار كعك العيد 2023 في معارض أهلا رمضان

أسعار كعك العيد 2023 في معارض أهلا رمضان محافظة مطروح، أعلنتها مديرية التموين بمطروح في وقت سابق من خلال صفحتها الرسمية، وهي من أجود أنواع الكعك والمعبأ أوزان وأنواع مختلفة، ليتاح أمام جميع المواطنين من أهالي مطروح، وتنشر «الوطن» أسعار كعك العيد بأهلًا رمضان، وهي كالتالي:

- البسكويت العادي الكيلو 100 جنيه.

- البسكوت اللوكس الكيلو 120 جنيهًا.

- الكعك السادة الكيلو 120 جنيهًا.

- الكعك محشو عين الجمل الكيلو 150 جنيهًا.

- الكعك محشو بالعجوة الكيلو 120 جنيهًا.

- الكعك محشو بالملبن الكيلو 120 جنيهًا.

- الغريبة السادة الكيلو 130 جنيهًا.

- البيتي فور الكيلو 160 جنيهًا.

- الغريبة بالمكسرات الكيلو 150 جنيهًا.

- القراقيش الكيلو 100 جنيه.

أماكن المعارض في محافظة مطروح

وقالت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، في حديثها لـ«الوطن»، إنّ معارض أهلا رمضان والمنافذ التي تشرف عليها مديرية التموين، منتشرة في جميع مراكز ومدن محافظة مطروح، في إطار مبادرة تخفيض الأسعار من 20 حتى 30% على جميع المنتجات ليس كعك العيد فقط، ولكن جميع السلع الغذائية مثل الأرز والزيت والسكر والسمن والدقيق والفول والعدس والفاصوليا واللوبيا، بجانب المنتجات الأخرى كالمكرونة ومنتجات الألبان من الجبن والحليب والزبادي، وياميش رمضان، كالتمور والزبيب وجوز الهند والبندق واللوز وغيرها، بالإضافة إلى اللحوم منها اللحوم البلدي الطازجة التي تباع في معرض أهلا رمضان بسعر 220 جنيهًا الكيلو.

وأوضحت وكيل تموين مطروح، أنّ هناك رقابة ومتابعة على جميع المعارض والمنافذ المنتشرة في المدن في الحمام والعلمين والضبعة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، ومتابعة جميع المنتجات مع البائعين والتجار والبيع بالأسعار المعلن عنها في جميع المعارض بتخفيضات أرخص من الأسواق في جميع المواد الغذائية المختلفة.