أوشك شهر رمضان على الانتهاء، ويستعد المسلمون لأداء صلاة التهجد في الأيام الأخيرة منه، رغبة في رفع الدرجات وابتغاء رضا الله، وتستعرض «الوطن» أسماء المساجد المسموح بصلاة التهجد بها في الشرقية، وفق ما أعلنت عنه مديرية الأوقاف والبالغ عددها نحو 868 مسجدا.

أسماء المساجد المسموح بصلاة التهجد بها بالشرقية

وأعلن الدكتور مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مديرية الأوقاف جهزت المساجد المسموح بصلاة التهجد بها بالشرقية، التي يؤدّى بها صلاة التهجد خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان 2023.

وحددت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، أسماء المساجد المسموح بها صلاة التهجد 2023 بالشرقية، فيما أكد وكيل وزارة الأوقاف توجيه مشرفا من قبل أئمة الأوقاف على الاعتكاف والتهجد داخل كل مسجد بالقرى والمدن.

المساجد المسموح بها صلاة التهجد بالشرقية

- مساجد تابعة لإدارة الرحمانية: الرحمة، سالم جابر، الغنيمي، الخلوة، ، جمال عبد الناصر ناصر، الكبير، أبو غازي.

- مساجد العزيزية: أبو الفتوح والكريم، التوبة،الشهيد كمال، الأربعين والفتح.

- مساجد أم عجرم: أبو كساب، والغرابوة، الكبير والنور .

- مساجد تابعة لإدارة الإبراهيمية: الأغوات، حسن عواد، الغربي، أبو غياتي، الكبير، علي خلف، السلام.

- مساجد العاشر من رمضان: آل فرج، العشيرة المحمدية، بدر، السيدة زينب، التقوى، البر الرحيم، صلاح الدين، عمر بن الخطاب،الخير، الفاروق عمر بن الخطاب ، أصحاب اليمين.

- مساجد أنشاص الرمل: الدوار، بير عمارة، والبساتين الكبير.

- مساجد منشأة أبو عمر: الكبير، الأمراء والفولي.

- مساجد تلراك: المكملين، المجمع وأولاد عمر.

- مساجد القنايات: الجندي، المزينين، العبسي، النصر .

- مساجد بردين: الشهيد، النور، الكبير.

- مساجد كفر صقر: أنطوان، البطرخانة وأولاد الباز.

- مساجد أبو حماد: السلام، الشهداء، الغمري والهلالية.

- مساجد ديرب نجم: الرحمة، الشرقي، عبد الرحمن، أبو هندي، المنجد والجهيني.

- مساجد ههيا: الأنوار، الكبير والفتح.

- مساجد منيا القمح: الكبير، الصحابة والمجمع الإسلامي.

- مساجد مشتول السوق النصر، عبد الرازق والصوالح.

868 مسجدا مسموح التهجد بها في الشرقية

وأكدت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، أن عدد المساجد المسموح بصلاة التهجد بها في الشرقية سجلت 868 مسجدا، في القرى التابعة لإدارات الأوقاف، منيا القمح، الحسينية، والرحمانية، وبردين، وتل راك، والعاشر من رمضان، والعزيزية، والإبراهيمية والقنايات، وأم عجرم، وأنشاص الرمل وبعدين وأبو كبير، وكفر صقر وبلبيس،ومشتول السوق.