أماكن سقوط الأمطار مساء اليوم وغدا.. يتأثر بها الوجه البحري وسيناء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة مساء اليوم الثلاثاء 11 أبريل وحتى الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة وتتساقط أمطار متفاونة الشدة تكون رعدية أحيانًا على شمال البلاد، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا على جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج إلى من «2.5: 3 أمتار».

حالة الطقس مساء اليوم

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة صباحا مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للبرودة على جنوب البلاد.

أماكن سقوط الأمطار

وعن أماكن سقوط الأمطار، توقعت الهيئة فرص سقوط أمطار خفيفة ليلاً على القاهرة الكبرى، واعتبارا من الساعات الأولى من الأربعاء تكون أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا حتى مساء اليوم على مناطق وفترات متقطعة.

كما تتساقط أمطار خفيفة ليلا على على جنوب الوجة البحري ومدن القناة وخليج السويس، واعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأربعاء تكون خفيفة إلى متوسط ورعدية أحيانا حتى مساء اليوم على مناطق متفرقة من وفترات متقطعة.

السواحل الشمالية وسيناء

وتشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر، تساقط أمطار متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا واعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأربعاء حتى نهاية اليوم تكون متوسطة قد تغزر أحيانا.

واعتبارا من الأربعاء تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد بنسبة حدوث 20%، ويسود طقس غائم وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

تكاثر السحب الركامية على السواحل الشمالية الغربية

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم، سيدى براني، مطروح، الضبعة، العلمين، سيدى عبدالرحمن» يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا، من المتوقع أن تمتد لباقي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، «الإسكندرية، البحيرة، كفرالشيخ»، بالإضافة إلى تأثر مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والمناطق الداخلية «جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة» بسقوط أمطار خفيفة ليلًا.

الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة على سلاسل البحر الأحمر

وأضافت الهيئة أنه يسود غطاء سحابي من السحب الممطرة يؤثر على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى «البحيرة، مطروح، الضبعة، العلمين، السلوم، سيدي براني»، بينما تكون الإسكندرية وكفر الشيخ على مع موعد مع الأمطار الرعدية خلال الفترة القليلة المقبلة، وتوقعت تقدم السحب الممطرة ليلا للمناطق الداخلية حتى القاهرة الكبرى، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.