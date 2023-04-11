سقوط أمطار متوسطة على بعض مدن محافظة الغربية

تعرضت بعض مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، اليوم، إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، بجانب عدة تقلبات جوية، ونشاط خفيف للرياح، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

سقوط أمطار بالغربية

وتفاجأ المواطنون في محافظة الغربية، بعد انتهاء صلاة التراويح، بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن ومراكز المحافظة، وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيانها تعرض عدد من المحافظات منها محافظة الغربية إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة لعدة ظواهر جوية أخرى منها رعد وبرق وموجة من الطقس السيئ، بالتزامن مع أول الليالي الوترية من العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك.

وسجلت درجة الحرارة العظمى 23 مئوية والصغرى 11 درجة، وبلغت سرعة الرياح 11 كيلومترا والرطوبة 76%، بحسب ما جاء في بيان الأرصاد الجوية.

رفع حالة الطوارئ

ومن جانبه قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لـ«الوطن»، أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى وإلغاء كافة الإجازات وانعقاد دائم لغرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، للتعامل الفوري مع الآثار الناجمة عن الأمطار وشكاوى المواطنين، مؤكدا انتشار سيارات شفط المياه في الأماكن الخاصة بها ضمن خطة الانتشار.