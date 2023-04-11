مسلسل كشف مستعجل الحلقة 5.. مصطفى خاطر يصفي عصابة من 4 أفراد ويستولي على أموالهم

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل كشف مستعجل، بجريمة جديد من جرائم يوسف - مصطفى خاطر والدكتور سهام أبو الرجال- محمد عبد الرحمن، حيث خطط الأول للجريمة وطلب من الثاني التنفيذ، وتصدى يوسف- لـ4 أشخاص يحملون شنطة أموال واستطاع تصفيتهم جميعا بالأعيرة النارية، ولم يتبقَ منهم سوى شخص.

وبحسب الاتفاق الذي تم بمجرد حصول سهام على الشنطة تحرك بالسيارة مسرعا وترك يوسف يلاقي مصيره مع العصابة التي احتجزته في الوقت الحالي وجعلته يعيش مع قطيع من القرود.

أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الخامسة

على صعيد آخر من أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الخامسة تحكي عليا- هنادي مهنا عن افتقادها ليوسف وتغيره فى الفترة الأخيرة، وفي نفس الوقت أثناء تناولهم الطعام يحل عليهم الدكتور سهام، ليخبرهم بأن عصابة ما هاجمتهم وقطعت طريقهم ولا يعلم شيئ عن يوسف.

قصة مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد، وينكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته: مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.