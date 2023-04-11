مسلسل كشف مستعجل الحلقة 5.. عيار ناري يخفي يوسف من حياة سهام

أحداث مشوقة تضمنتها الحلقة الخامسة من مسلسل كشف مستعجل، إذ احتجز يوسف - مصطفى خاطرمن قبل عصابة سعيد نانسيو للقرود، طالب سهام أبو الرجال- محمد عبد الرحمن- إحضار الشتطة التي قتل بسببها 4 أشخاص، إلا أن سهام لم يحضر الشنطة وهدده «نسانيسو» بقتل صديقه إلى يحضرها.

أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الخامسة

على صعيد أخر من أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الخامسة، سمع سهام أبو الرجال صوت طلقات أعيرة ناريه جلعته يتقن أن «نسانيسو» قتل صديقه فحزن وراح إلى عائلة يخبرهم بهذا الخبرن لكن العائلة بدا عليها الاستغراب ولم تصدق.

وهو ما أكده بالفعل يوسف- مصطفى خاطر- حينما جاء ماشيا على قدميه إلى مكان الغرفة الخاصة به والذي يعالجه فيها الدكتور سهامن والذي حولها مؤخرا إلى وصلة رقص وأكل.

قصة مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد، وينكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته: مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.