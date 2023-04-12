أمطار شديدة تضرب مدن دمياط ورفع حالة الطوارىء (صور)

تعرضت محافظة دمياط، منذ قليل، لسقوط أمطار غزيرة رعدية، مع سماع أصوات الرعد وتكاثر الغيوم، خاصة على مدن دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وعزبة البرج، وجميع المدن بنطاق المحافظة، مع سوء الأحوال الجوية، التي تتأثر بها مختلف المحافظات المصرية.

إغلاق بوغاز الصيد بعزبة البرج

وتسببت حالة الطقس، في إغلاق بوغاز الصيد بمدينة عزبة البرج، حسب حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج لـ«الوطن»، نتيجة لارتفاع الأمواج، وشدة الرياح، مشددا على عدم خروج المراكب حفاظا على الأرواح للصيادين والبحارة خلال الساعات المقبلة، في ظل عدم استقرار حالة البحر، كما تسببت الأمطار في تأثر الحركة المرورية على الطرق السريعة.

رفع حالة الطوارئ

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع حالة الطوارئ في جميع المرافق الخدمية، كما رفعت الوحدات المحلية بمحافظة دمياط حالة التآهب القصوى، لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

الاستعداد لسقوط أمطار

تزامنا مع سقوط أمطار ونشاط الرياح، أكدت محافظ دمياط أنه جرى الاستعدادات لسوء الأحوال الجوية، بتطهير بالوعات الصرف الصحي في المدن والقرى، وأهابت بالمواطنين اتخاذ الإجراءات اللازمة لما يترتب عن سقوط الأمطار، وفق ما ورد بشأن تنبؤات الأرصاد الجوية.