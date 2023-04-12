مصرع شاب دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق في الخليفة

لقي شاب مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق في الخليفة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت الواقعة قتل خطأ أم أنَّه يوجد قصد جنائي، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الشاب المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع شاب في حادث سيارة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد.إ» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين العثور على متعلقاته الشخصية، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين وجود إصابات في أنحاء متفرقة من الجسم ونزيف خارجي ، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.