انقلاب ميكروباص في ترعة بالشرقية

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها ركاب بمياه ترعة، في طريق السلام بعد كوبري الشرقيات التابع لصان الحجر بالشرقية، فيما تم نقل الركاب إلى أقرب مستشفى لتقديم الإسعافات والرعاية الطبية لهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من شرطة النجدة يشير إلى وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة في طريق السلام بعد كوبري الشرقيات.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، للاطمئنان على الأشخاص ومعاينة الحادث لبيان أسباب انقلاب السيارة الميكروباص، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتم رفع آثار الحادث وتوصيل المصابين الى المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية لهم، فيما تم رفع الميكروباص من مكان الحادث وتسيير الحركة المرورية من المنطقة امام المركبات والمارة.

حادث آخر في تل روزن

ووقع أمس حادث مآساوي إذ لقي طفل مصرعه بقرية تل روزن بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية على يد أحد أقارب والده مستخدمًا «شفرة حلاقة»، وذلك بسبب خلافات قائمة بين الشخص، ووالد الطفل فيما ألقت قوات الأمن القبض عليه وجار التحقيقات.