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«الأوقاف» تحسم موقف إقامة صلاة عيد الفطر 2023 في المساجد والساحات

كتب:

إسراء سليمان
04:45 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
صلاة عيد الفطر المبارك .. أرشيفية

صلاة عيد الفطر المبارك .. أرشيفية

حسمت وزارة الأوقاف المصرية، المساجد التي تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك 2023، وصرح الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأن صلاة العيد ستجري إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

صلاة عيد الفطر المبارك 2023

وبخصوص صلاة العيد في الساحات العامة، أضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في بيان قبل قليل: «أما الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها».

تنسيق صلاة عيد الفطر المبارك مع المديريات

طالب الدكتور هشام عبد العزيز، بالتنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك هذا العام.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.