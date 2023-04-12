توزيع 350 كرتونة مواد غذائية وطن ونصف لحوم داخل عدة قرى بالغربية

واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية وجمعية الأورمان فى توزيع كراتيين رمضان واللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى محافظة الغربية تحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وجاء ذلك بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان وتشجيعاً للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً.

توزيع لحوم وكراتين غذائية

واكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، انه تم توزيع عدد 350 كرتونة مواد غذائية فضلًا عن توزيع عدد (1400)كيلو لحوم على الأهالي بقرى كوم عبود و حصة آبار وكفر جعفر وكفرالدوار وكفرسالم وقرانشو مركز بسيون، وقريتي الإبياري و نشيل مركز قطور، وقريتي حانوت و دهتورة مركز زفتى .

وأشاد أحمد حمدي بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدني فى تحقيق التكافل الاجتماعي خلال هذا الشهر المبارك سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء .

الأسر الأكثر احتياجًا

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر .

وأوضح أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.