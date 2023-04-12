«النقل» تكشف إجراءات زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت

أكّد تقرير لوزارة النقل، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية.

تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ محورية

وأضاف التقرير، أنَّ الدولة تعكف على تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.

تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية

وأكّد التقرير، أنَّ أربعة من أكبر خمس خطوط ملاحة عالمية تعمل في الموانئ المصرية وهي ميرسك وهاتشيسون وCMA وهاباج لويد، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير بالتعاون مع القطاع الخاص الدولي والمصري في المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ.