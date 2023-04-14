حبس السائق المتهم بدهس طالب أثناء عبوره الطريق في دار السلام

قررت النيابة العامة، حبس السائق المتهم بدهس طالب جامعي أثناء عبوره الطريق في دار السلام بالقاهرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت تحليل العينات الخاصة بالكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان إذا كان المتهم وقت الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شاب أثناء عبوره الطريق الدائري بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «ماجد صلاح»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، كما تبين إصابته بنزيف خارجي.

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط الجاني.

التحريات

كشفت التحريات، أن الشاب المتوفى طالب جامعي وأثناء عبوره الطريق صدمته سيارة، ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.